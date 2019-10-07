Тюменские силовики выясняют причину падения ребенка из окна высотки

По предварительным данным, ребенок выпал из окна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Управление СК РФ по Тюменской области начало доследственную проверку обстоятельств гибели ребенка, упавшего с 14-го этажа. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства. Трагедия произошла утром 6 октября.

По предварительным данным, четырехлетняя девочка выпала из окна дома №9, расположенного по улице В. Гольцова в областном центре. В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что вызов поступил на пульт в 8:28, бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через шесть минут и констатировала смерть ребенка.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в управлении СК РФ.