Челябинский коммунальщик украл водонапорную башню

Водонапорную башню срезали под предлогом будущего ремонта (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области директор жилищно-коммунального предприятия украл водонапорную башню и сдал ее в металлолом, сообщили «URA.RU» в областной прокуратуре. Коммунальщик признал вину, но ущерб возмещать не стал.

Осенью 2018 года в Троицком районе директор МУП «Дробышевское ЖКХ» под предлогом ремонта организовал демонтаж водонапорной башни близ поселка Опытный, после чего продал ее как металлолом за 22 тыс. рублей.

«В ходе расследования обвиняемый вину признал в полном объеме. Причиненный Дробышевскому сельскому поселению ущерб в размере балансовой стоимости башни около 20 тыс. рублей не возмещен, в связи с чем муниципалитетом ему предъявлен иск», — добавили «URA.RU» в пресс-службе надзорного ведомства.

Также в отношении коммунальщика завершено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Сейчас оно направлено в суд.