Вся спецоперация продлилась два часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске наряду ДПС на патрульной машине пришлось прогонять медведя в лес с территории городской промзоны, где он разгуливал. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

В дежурную часть полиции поступило несколько сообщений от жителей, что на территории промзоны разгуливает медведь. «На место происшествия был отправлен наряд патрульной службы. Они смогли заставить животное уйти обратно в лесной массив, включив сирены. В результате инцидента никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе окружной полиции. Там также добавили, что за последнее время это уже не первый случай, когда полицейским приходится заниматься такой работой. Аналогичный случай недавно произошел и в Лангепасе.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о происшествиях в ХМАО с дикими хищниками. В Октябрьском районе мужчина при встрече в лесу с медведем оставил свою спутницу наедине с животным и бросился за помощью. К счастью, женщина в результате этого инцидента не пострадала.