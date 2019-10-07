Приглашения на опрос предлагается взять с собой, чтобы получить подарок Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

В Екатеринбурге начали раздавать листовки с приглашением на общегородской опрос по выбору места строительства храма Святой Екатерины. Обладателям такого приглашения обещают вручить подарок на опросном участке, передает корреспондент «URA.RU».

«Приглашаем вас принять участие в первом общегородском опросе по выбору площадки для строительства Собора Святой великомученицы Екатерины. Давайте всем миром построим храм во имя святой покровительницы Екатеринбурга!» — говорится на листовках от Фонда святой Екатерины, который курирует строительство храма. В приглашении также указана информация о дате, времени проведения опроса и необходимости иметь при себе паспорт для участия в голосовании.

Горожанам также обещают некое поощрение за участие в опросе: «Пожалуйста, возьмите с собой это приглашение — вас ждет приятный подарок, который позволит почувствовать сопричастность к строительству собора». Что именно будут дарить, не уточняется. Судя по рисункам на листовке, речь может идти о памятной монетке и сертификате первого строителя.

Общегородской опрос по выбору места для строительства храма пройдет в Екатеринбурге 13 октября на 51 участке. Предложено два варианта для голосования — на месте бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 и за Макаровским мостом.