На Урале разбился парашютист из спецотряда

Парашютист прыгнул из Ми-8 с высоты 800 метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фельдшер региональной поисково-спасательной базы из Екатеринбурга разбился во время тренировочного прыжка с парашютом. ЧП произошло в районе села Логиново в Белоярском районе.

«Информация о ЧП поступила в отдел полиции города Заречного. На место выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Личность погибшего установлена — это Михаил, 1984 г. р., фельдшер региональной поисково-спасательной базы из Екатеринбурга. Мужчина совершал тренировочный прыжок с вертолета Ми-8 с высоты 800 метров. Известно, что это был его 35-й прыжок», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По данным Горелых, установлена предварительная причина гибели спасателя. «Основной парашют не раскрылся, а запасной обмотался вокруг его шеи и не наполнился воздухом. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавил Горелых.

Региональная поисково-спасательная база относится к министерству транспорта и базируется в аэропорту Кольцово. Спасатели работают в случае ЧП с авиатранспортом.