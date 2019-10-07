06 октября 2019
05 октября 2019
04 октября 2019
03 октября 2019

На Ямале нашли пляж, заполненный отдыхающими моржами. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Разговор с Дмитрием Кобылкиным». Прямая линия губернатора ЯНАО. Салехард, портрет, кобылкин дмитрий, моржи, северные животные
Моржи приплыли две недели назадФото: Александр Мамаев © URA.RU

На северо-западные берега Ямала приплыло рекордное для региона количество моржей — 300 особей. Об этом сообщили специалисты Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН.

«В группе более 300 особей, и прибыли они на Ямал две недели назад», — цитирует сообщение ИА «Север Пресс». Ученые рассказали, что причинами прибытия такого количества моржей могли стать изменения ледовой обстановки и улучшение кормовых условий Байдарацкой губы.

Расскажите о новости друзьям
Природа Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...