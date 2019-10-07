Моржи приплыли две недели назад Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На северо-западные берега Ямала приплыло рекордное для региона количество моржей — 300 особей. Об этом сообщили специалисты Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН.

«В группе более 300 особей, и прибыли они на Ямал две недели назад», — цитирует сообщение ИА «Север Пресс». Ученые рассказали, что причинами прибытия такого количества моржей могли стать изменения ледовой обстановки и улучшение кормовых условий Байдарацкой губы.