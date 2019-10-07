06 октября 2019
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Мэр Екатеринбурга сделает вид из уральского полпредства еще лучше

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие благоустроенной набережной реки Исети на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева (НЕОБРАБОТАННЫЕ). Екатеринбург
Уровень реки могут поднять, если позволит конструкция плотиныФото: Анна Майорова © URA.RU
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Уровень реки Исеть в той части, что протекает возле здания уральского полпредства, может быть поднят. Об этом глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал «URA.RU» во время открытия реконструированной части набережной, расположенной между улицами Малышева и Куйбышева. На осмотре мэра сопровождали главный федеральный инспектор Михаил Каган, спикер гордумы Игорь Володин и другие депутаты.

«Чтобы поднять уровень воды, необходимо проинспектировать конструкцию нашей плотины. Будем устанавливать краснознаменную группу на место — тогда же проверим шандоры (запорные конструкции плотины — прим. „URA.RU“), которым уже очень много лет. Нужно понять, можно ли давать на них дополнительную нагрузку, потому что масса реки очень большая», — объяснил глава Екатеринбурга корреспонденту «URA.RU».

Сроки восстановления краснознаменной группы в центре Екатеринбурга сам Высокинский обозначал еще в марте. Тогда говорилось, что конструкцию могут вернуть на прежнее место к 7 ноября текущего года.

Торжественное открытие благоустроенной набережной реки Исети на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Торжественное открытие благоустроенной набережной реки Исети на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Торжественное открытие благоустроенной набережной реки Исети на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Торжественное открытие благоустроенной набережной реки Исети на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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