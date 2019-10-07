Момент падения ребенка из окна в Тюмени попал на камеры видеонаблюдения

Ребенок погиб, упав из окна 14 этажа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Видеозапись падения четырехлетнего ребенка из окна тюменской многоэтажки появилась в социальных сетях. Анонимный пользователь выложил ролики в сообществе «Инцидент Тюмень».

На первой записи зафиксирован момент, когда ребенок пролетает мимо камеры вниз. На второй — общение предположительно матери погибшей девочки с полицией сразу после трагедии. Агентство не публикует видео из этических соображений.

В управлении СК РФ по Тюменской области, которое занимается доследственной проверкой обстоятельств происшествия, об этих видеозаписях ничего не слышали. «У следователей такого видео нет, поэтому его достоверность мы не подтверждаем на данный момент», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, четырехлетняя девочка выпала из окна дома №9, расположенного по улице В. Гольцова в областном центре утром 6 октября. В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что вызов поступил на пульт в 8:28, бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через шесть минут и констатировала смерть ребенка.