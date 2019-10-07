Грета Тунберг переписала статус в Twitter, измененный после слов Путина

Активистка Грета Тунберг борется за экологию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шведская эко-активистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter, который меняла после того, как президент РФ Владимир Путин высказался по поводу ее выступление в ООН. Сейчас описание на странице школьницы гласит: «16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера». При этом ранее здесь же было написано, что она «добрая, но плохо информированная девочка».

Соответствующую подпись активистка из Швеции оставила после того, как Владимир Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу ее заявлений, так как считает неправильным «использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей». Он выразил уверенность, что Грета Тунберг — «добрая и очень искренняя девочка», но предположил, что ей никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен». Изначально Тунберг ставила в описание своего профиля фразу «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее», передает RT.

Грета Тунберг принимает активное участие в мероприятиях, приуроченных к борьбе с изменением климата. Школьница получила всемирную известность после того, как отругала мировых лидеров в ООН за то, что те не заботятся об экологии и «украли у нее детство». Выступление Тунберг в ООН разделило мир на два лагеря. Одни похвалили ее за смелость, другие посчитали, что молодая активистка стала жертвой манипуляторов.