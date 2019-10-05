04 октября 2019

Экоактивистка Грета Тунберг, обвинившая политиков в «краже детства», получила премию мира

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Грета Тунберг получила Международную детскую премию мираФото: скрин видео Youtube

Шведская школьница Грета Тунберг получила Международную детскую премию мира за свою деятельность в области экологии. Награду учредила организацией Kid? s Rights, пишет «Росбалт».

Грета Тунберг прославилась тем, что каждую пятницу вместо школы отправлялась к парламенту Швеции на пикет, посвященный проблемам изменения климата. недавно с трибуны Генассамблеи ООН она заявила, что мировые лидеры «украли ее детство». Также девочка заявила, что политики обсуждают деньги и экономический рост, в то время как умирают люди и целые экосистемы.

Российский президент Владимир Путин признался, что не разделяет восторгов из-за ее слов и предположил, что она «добрая девочка», но ей не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен». После этого экоактивистка поменяла описание в своем профиле в Twitter «Добрая, но плохо информированная девочка».

В марте Грета Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира.

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