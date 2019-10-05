Экоактивистка Грета Тунберг, обвинившая политиков в «краже детства», получила премию мира

Шведская школьница Грета Тунберг получила Международную детскую премию мира за свою деятельность в области экологии. Награду учредила организацией Kid? s Rights, пишет «Росбалт».
Грета Тунберг прославилась тем, что каждую пятницу вместо школы отправлялась к парламенту Швеции на пикет, посвященный проблемам изменения климата. недавно с трибуны Генассамблеи ООН она заявила, что мировые лидеры «украли ее детство». Также девочка заявила, что политики обсуждают деньги и экономический рост, в то время как умирают люди и целые экосистемы.
Российский президент Владимир Путин признался, что не разделяет восторгов из-за ее слов и предположил, что она «добрая девочка», но ей не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен». После этого экоактивистка поменяла описание в своем профиле в Twitter «Добрая, но плохо информированная девочка».
В марте Грета Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира.