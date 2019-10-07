Актеры пермского театра готовят обращение на имя губернатора из-за низких зарплат

Из кудымкарского театра массово уходят артисты и сотрудники Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Актеры и сотрудники драмтеатра в Кудымкаре (Пермский край) массово увольняются. Основная причина — низкие зарплаты, рассказала «URA.RU» одна из актрис театра Светлана Суханцева. По ее словам, за последние четыре года из театра ушли 6 человек, еще четверо уходят в этом сезоне. Также по ее словам, «театр покинул осветитель, собираются уходить звукорежиссер и несколько человек из монтировочного цеха». Сейчас в театре трудится порядка 35 актеров.

«У каждого своя причина ухода, но как правило, в корне — проблема с низкой зарплатой. У меня оклад 8 тыс рублей, плюс надбавки. А мне нужно платить за ипотеку и кормить двоих несовершеннолетних детей. Сейчас мы с актерами пишем открытое письме губернатору Пермского края Максиму Решетникову с просьбой разобраться с финансированием, объяснить, почему у нас такие низкие зарплаты», — сказала Светлана Суханцева.

Она также отметила, что если губернатор оставит обращение актеров театра без внимания, то «информация будет доведена до Союза театральных деятелей Россиии и финно-угорской диаспоры».

Директор драмтеатра Кудымкара Анатолий Четин подтвердил «URA.RU», что проблема с оплатой руда в театре существует. «Мы последние три года поднимали этот вопрос перед учредителем (минкультуры Прикамья), но вопрос не решался. Фонд оплаты труда у нас не меняется уже 6 лет. Сегодня, чтобы театр мог нормально существовать, дополнительно требуется порядка 20 млн рублей», — сказал Четин. По его словам, «ситуация уже доведена до губернатора».