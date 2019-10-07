Говорят, что владелец приобрел льва в конце лета Фото: Анна Шерстнёва © URA.RU

Полиция начала проверку действий жителя поселка Белый Яр (ХМАО), который вывел на прогулку без поводка и намордника своего домашнего питомца — восьмимесячного льва. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«В полицию поступило несколько звонков от жителей поселка, которые сообщали о том, что по улицам разгуливает львенок», — рассказала в пресс-службе окружной полиции. Там добавили, что владелец животного находился во время прогулки с ним рядом. Тем не менее, сейчас полиция пытается разобраться, как можно квалифицировать такие действия. На видео, которое оказалось в распоряжении «URA.RU» запечатлен момент, когда лев находится на капоте автомобиля в окружении толпы детей.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о различных инцидентах с участием диких животных. В Нижневартовске сотрудники полиции были вынуждены с помощью сирены прогонять из городской промзоны медведя, который туда забрел.