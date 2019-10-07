Тюменский врач, из-за которого погиб ребенок, пойдет под суд

Максимальное наказание, которое грозит медику — год лишения свободы Фото: Василий Гришин © URA.RU

Расследование уголовного дела в отношении врача-стажера одной из областных больниц, по вине которого погиб подросток, завершено. Об этом «URA.RU» сообщили в управлении СК РФ по Тюменской области.

Как установило следствие, вечером 3 мая 2018 года на прием к врачу в одну из тюменских больниц доставили 12-летнего мальчика, который жаловался на боли в животе. Медработник не уделила должного внимания диагностике пациента, что, впоследствии, стало причиной смерти ребенка.

«Обвиняемая, проявив небрежность, не в полной мере оценила анамнез и клиническую картину заболевания, в связи с чем, неправильно диагностировала симптомы аппендицита. После чего, доктор отказала потерпевшему в госпитализации, рекомендовав наблюдение у педиатра по месту жительства. На следующий день утром мальчик поступил в больницу в тяжелом состоянии, а 7 мая 2018 года умер» — указано на официальном сайте ведомства.

После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в суд. Медик будет отвечать перед законом по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой — 1 год лишения свободы.