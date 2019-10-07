С назначением Владимира Атаманченко закончился период безвластия в одной из крупнейших строительных компаний Южного Урала Фото: пресс-служба ЮУ КЖСИ

Генеральным директором АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (принадлежит правительству Челябинской области) с 7 октября назначен Владимир Атаманченко. Такое решение принял Наблюдательный совет корпорации.

«Контракт заключен на пять лет. Новый руководитель пока воздерживается от комментариев, уточняя, что в первую очередь необходимо познакомиться с текущей деятельностью компании и сотрудниками», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.

До назначения Атаманченко работал в ГУП «Якутптицепром», затем в отделе финансирования и контроля расходов бюджета департамента казначейства республики Якутия, республиканском отделении Россельхозбанка и в совете ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в Якутске. Также в его послужном списке пост зампреда комитета по строительству и ЖКХ Госсобрания Якутии.

Экс-глава компании Наталья Салеева, считавшаяся доверенным лицом челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, подала в отставку в конце апреля. Перед тем, как возглавить ЮУ КЖСИ, она входила в руководство группы компаний «Синай». Собственником последней был экс-губернатор Борис Дубровский, а затем его сын Александр.

ЮУ КЖСИ является одним из крупнейших застройщиков Челябинской области, отвечая, в частности, за возведение объектов к саммитам ШОС и БРИКС на Белом хуторе. У нового руководства области возникли претензии к ходу работ.