По делу о пьяной езде главы пермского избиркома принято финальное решение

Суд оштрафовал председателя избиркома Пермского края Игоря Вагина на 30 тысяч рублей и лишил прав на 1 год 8 месяцев Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин лишен права управления транспортными средствами на 1 год 8 месяцев, а также оштрафован на 30 тысяч рублей. Его апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Ленинского районного суда Перми.

«Оставлено [решение мирового судьи] без изменений. [Апелляционная] жалоба — без удовлетворения», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе суда. Таким образом, 7 октября вступило в силу решение суда первой инстанции, где Вагин был признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Адвокат обвиняемого Ирина Фадеева ранее заявляла, что решение суда принято исключительно на основе показаний сотрудников ДПС, при этом не были учтены показания свидетелей защиты. Автомобиль Вагина был остановлен вечером 13 апреля на улице Ленина. По версии обвинения, машиной управлял Вагин, который в момент остановки поменялся местами с пассажиркой. Адвокат считает, что данный факт не доказан, и обращает внимание на то, что протокол составляли не те сотрудники, которые остановили автомобиль.

Ранее сообщалось, что в деле Вагина может быть «московский след», а привлечение его к ответственности является политическим заказом. По мнению источника, близкого к краевой администрации, это может ударить по губернатору Пермского края Максиму Решетникову.