Главу избиркома Прикамья наказали за езду в нетрезвом виде

Игоря Вагина суд оштрафовал и лишил водительских прав Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин, которого подозревают в управлении машиной в нетрезвом виде, оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на 1 год и восемь месяцев. Такое решение принял мировой суд, сообщила «URA.RU» его адвокат Ирина Фадеева. С решением она не согласна.

«На мой взгляд, решение принято исключительно на основе показаний, которые дали сотрудники ДПС. При этом не учли доводы двух свидетелей защиты — девушки, которая на самом деле была за рулем автомобиля, и другого водителя, который видел, как останавливали автомобиль с Вагиным», — пояснила «URA.RU» Фадеева. Она заявила, что решение по обжалованию будет принято после изучения мотивировочной части.

Автомобиль Вагина был остановлен вечером 13 апреля на улице Ленина. По версии обвинения, машиной управлял Вагин, который в момент остановки поменялся местами с пассажиркой. Адвокат считает, что данный факт не доказан, и обращает внимание на то, что протокол составляли не те сотрудники, которые остановили автомобиль.

Ранее сообщалось, что в деле Вагина может быть «московский след», а привлечение его к ответственности является политическим заказом. По мнению источника, близкого к краевой администрации, это может ударить по губернатору Пермского края Максиму Решетникову.