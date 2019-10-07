От государства потребовали компенсировать расходы россиян на ОСАГО

Из-за стремительного повышения стоимости полисов ОСАГО государству необходимо ввести субсидии для значительной части автовладельцев. Об этом «URA.RU» заявил исполнительный директор Центра защиты прав потребителей, юрист Константин Толкачев.
«Лобби страховых компаний настолько сильное, что все последние годы отношения в этой сфере развиваются только в одном направлении. Страховые компании не скрывают своих аппетитов — они придумывают все новые инновации, желая обобрать своих клиентов до нитки. Ведь мы все равно вынуждены будем купить полис», — пояснил Толкачев. По его словам, если страховые тарифы на ОСАГО продолжат расти такими темпами, то «скоро придется предусматривать субсидии для большей части автовладельцев». «Необходима политическая воля, чтобы пресечь жадность бизнеса, либо прекратить изображать тарифное регулирование в этой отрасли и отпустить цены, чтобы конкуренция страховых компаний не давала расти стоимости услуг», — резюмировал эксперт.
Госдума в ближайшие дни будет рассматривать законопроект о либерализации ОСАГО — он призван позволить страховщикам самостоятельно устанавливать стоимость полиса в зависимости от навыков езды автомобилиста. Данные о них планируется получать с помощью телематического датчика, который предложат добровольно установить на автомобили. В том случае, если автолюбитель не захочет устанавливать в своей машине дополнительное оборудование, тарифы ОСАГО уже в следующем году может повыситься в два раза. Так, если на сегодняшний день максимальная стоимость полиса по России составляет 4,94 тыс. рублей, то в октябре следующего года она может вырасти до 9 тыс. рублей.