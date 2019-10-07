На Ямале началась борьба за пост чиновника, отвечающего за имидж губернатора

Реорганизацию пресс-службы правительства ЯНАО начал глава региона Дмитрий Артюхов Фото: Сергей Кутовой © URA.RU

На Ямале определена «тройка» претендентов на место заместителя главы пресс-службы губернатора округа. Кандидаты прошли первый этап конкурса на включение в кадровый резерв. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства ЯНАО 7 октября.

«К участию во втором этапе конкурса допущены следующие лица: Литовских Олеся Викторовна, Ковалева Марина Вячеславовна, Кряжев Артем Николаевич», — говорится в документе. Кандидаты вошли в кадровый резерв должности начальника отдела информационного сопровождения мероприятий с участием губернатора ЯНАО.

Источники «URA.RU» сообщили, что на втором этапе аппарат губернатора будет смотреть резюме, выполненные задания, результаты тестов, собеседований и самопрезентации трех претендентов. «Результаты конкурса будут в конце октября, но это не значит, что по его окончании у главы пресс-службы появится заместитель. Это только кадровый резерв», — сообщил собеседник.

По данным из открытых источников, Олеся Летовских в 2016 году занимала пост пресс-секретаря первого замгубернатора ЯНАО Алексея Ситникова. Позже она перешла на работу в правительственное интернет-СМИ «Север-пресс». Марина Ковалева сейчас работает в пресс-службе ямальского правительства. Об Артеме Кряжеве в открытых источниках информации нет.

Реорганизация пресс-службы губернатора ЯНАО, которая началась по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова, завершилась в начале осени. Ведомство было разделено на два подразделения: информационное сопровождение мероприятий с участием губернатора и взаимодействие со СМИ. Заместитель главы пресс-службы Олеси Нестеренко возглавит первый отдел.