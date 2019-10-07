Подрядчика СИБУРа подозревают в крупном нарушении при строительстве аэропорта

«Промэкскавация» участвовала в строительстве «ЗапСибНефтехима» с нуля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В отношении компании «Промэкскавация», которая строит дорогу до тобольского аэропорта, возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в нанесении ущерба заказнику «Абалакский природно-исторический комплекс» в размере 1,4 млрд рублей, рассказал источник «URA.RU». Информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Дело возбуждено по статье 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых территорий и природных объектов», — сообщили «URA.RU» в силовом ведомстве.

Согласно материалам дела, АО «Промэкскавация» уничтожило 5,6 га плодородной почвы. Рядом с этим участком располагается песчаный карьер «Санниковский», где фирма добывает песок, который используют для создания новой дороги до возводимого СИБУРом аэропорта в Тобольском районе.

«Участок располагается на территории заказника, он был заявлен в плане как одна из подъездных территорий, с которых мы можем зайти в карьер. План был подписан региональным департаментом по недропользованию. В прокуратуре заявляют, что мы не имели права складировать здесь песок, но у нас есть на это разрешение администрации Тобольского района, которое предусматривает рекультивацию в случае нарушения плодородного слоя», — прокомментировал «URA.RU» управляющий АО «Промэкскавация» Сергей Селюк.

Предприниматель уверен, что акт о нарушении природоохранного законодательства был составлен неверно, и намерен оспаривать его в суде. В департаменте недропользования и в администрации Тобольского района на телефонные звонки «URA.RU» не ответили.

Компания «Промэкскавация» является крупным подрядчиком предприятий холдинга СИБУР. Именно она выполнила около 50% предварительных земляных работ при закладке завода «ЗапСибНефтехим».