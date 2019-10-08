Кипр сменил генконсула в Екатеринбурге

Мария Симеониду вступила в должность 30 сентября Представительство МИД России в Екатеринбурге, Facebook

Новым генеральным консулом Республики Кипр в Екатеринбурге назначена Мария Симеониду. Об этом представительство МИД России в городе сообщило на своей странице в Facebook.

«Консульский округ госпожи М. Симеониду включает все регионы УрФО», — говорится в заявлении. Отмечается, что официально она вступила в должность генконсула Кипра с 30 сентября.

Новый консул родилась в Никосии. В юности она изучала экономику в Афинском университете им. Каподистрии. Свою карьеру на государственной службе Симеониду начала с 1992 года. Дипломат успела поработать в Министерстве финансов и Министерстве иностранных дел.

Ранее в Екатеринбурге сменился генконсул США. Новым главой дипмиссии стала Эмили Сторроу.