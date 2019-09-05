«URA.RU» выяснило имя нового генконсула США в Екатеринбурге

В консульстве готовятся к приезду нового начальника publicdiplomacy.org

Новый генконсул США в Екатеринбурге сегодня прилетит на Урал. Как стало известно «URA.RU», дипмиссию возглавит Эмили Стрроу.

«50-летняя Эмили Стрроу, назначенная генеральным консулом США в Екатеринбурге, прилетает в Екатеринбург сегодня, 5 сентября. У Эмили Стрроу день рождения 12 июня в день России. Дипломатические работники видят в этом хороший знак, что Стрроу приложит силы к улучшению отношения наших стран», — сообщил «URA.RU» информированный источник.

До прихода на дипломатическую службу Сторроу работала учителем, писателем и редактором в Вашингтоне. У нее есть опыт работы в Мексике, Македонии и Латвии.

По данным инсайдера, встречать Стрроу в аэропорт Кольцово приедут ее новые коллеги из американского консульства, а так же союзники — представители миссий Великобритании и Украины. Ранее «URA.RU» сообщало, что в августе истек срок полномочий прежнего генерального консула США Пола Картера. Он ждет приезда преемницы, чтобы вернуться на родину за новым назначением.

«URA.RU» ранее сообщало, что дипмиссию США в Екатеринбурге впервые возглавит женщина.