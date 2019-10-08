07 октября 2019
06 октября 2019
05 октября 2019

На Южном Урале сотрудников трудовой инспекции заподозрили во взятках

© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, работники трудовой инспекции брали взятки за общее покровительствоФото: Александр Елизаров © URA.RU

На сотрудников Государственной инспекции труда по Челябинской области заведено уголовное дело по подозрению в получении взяток на общую сумму более миллиона рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«По версии следствия, должностные лица Государственной инспекции труда по Челябинской области брали взятки с 2013 года до начала 2019 года», — приводит его слова ТАСС. Отмечается, что работников подозревают в получении денег за принуждение предпринимателей и юридических лиц заключать договоры на обучение или проверку знаний сотрудников.

Также следствие предполагает, что работники трудовой инспекции брали взятки за общее покровительство. На момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарий следственного управления СКР по Челябинской области. Пресс-секретарь ведомства Владимир Шишков просил перезвонить позднее.

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© Служба новостей «URA.RU»
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