Осужден челябинский мэр, «прославившийся» избиением школьников

О задержания до приговора суда прошло всего несколько месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава поселка Фершампенуаз Нагайбакского района Егор Шукшин, «прославившийся» избиением подростков в пьяном виде, приговорен к трем годам лишения свободы условно. Поводом для судебного решения стали фиктивные договоры с частным предпринимателем и преднамеренное банкротство муниципального предприятия, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.

Силовики 10 июля вывели Шукшина в наручниках из его дома, что зафиксировали на фото односельчане. Заключив договоры на ремонт переезда, моста и обустройство скважин для села, чиновник присвоил 250 тыс. рублей за невыполненные работы. В 2015—2016 годах совместно с главой МУП «ЖКХ с. Фершампенуаз» Шукшин подписал соглашения о расторжении договоров на закрепление имущества на праве хозяйственного ведения: средства предприятия сократились более чем на 10 млн рублей, из-за чего стало невозможно погасить его долги.

«Обвиняемый признал вину, заключил досудебное соглашение и возместил свыше 250 тыс. рублей ущерба. Он признан виновным по ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата бюджетных средств) и ст. 196 (преднамеренное банкротство). Помимо условного срока, ему запрещено занимать должности на государственной и и муниципальной службе», — сообщили «URA.RU» в прокураторе.

Также в 2016 году на центральной площади села Шукшин избил нескольких школьников, один из которых был на костылях. Очевидцы утверждали, что сельский мэр был пьян. Сначала родителям пострадавших в возбуждении уголовного дела отказали, но затем в ситуацию вмешались районные власти, прокуратура и детский омбудсмен.