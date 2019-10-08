Депутат Госдумы прокомментировала ее допрос в США

Американское Федеральное бюро расследований отказывается комментировать ситуацию с задержанием и допросом депутата Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Инга Юмашева назвала «неприятным явлением» свой допрос сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Это явление неприятное, но, как политик, вижу, что это, к сожалению, становится определенного рода тенденцией в российско-американских отношениях», — высказалась депутат. По ее словам, невыданные визы российской делегации на Генассамблее ООН и сотрудникам МИД для поездки на форум «Форт-Росс» в Калифорнию и ее история с допросом — «звенья одной цепи».

Также Юмашева заявила, что американские власти хотят «набрать очки» на российской теме. Она отметила, что политикам РФ не нужно обижаться, бояться и поддаваться на такие провокации.

Изначально Юмашева прибыла в США на форум «Диалог Форт Росс». Однако в аэропорту Нью-Йорка у нее забрали документы и допрашивали около часа в отдельной комнате. Российское консульство проконтролировало вылет из США в Москву депутата, сообщает агентство Nation News. Американское Федеральное бюро расследований в свою очередь отказывается комментировать ситуацию с задержанием и допросом Юмашевой, передает телеканал 360.