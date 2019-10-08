В Госдуме раскритиковали прогноз об удвоении числа безработных

В Госдуме не согласились с увеличением числа безработных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России не удвоется число безработных, потому что количество рабочих мест растет. Таким мнением с «URA.RU» поделился депутат Госдумы, лидер «Трудовой партии России» Сергей Вострецов.

«Я не вижу, что число безработных растет. В России пока еще ни одного точного прогноза сделано не было», — заявил Вострецов, комментируя прогноз государственной программы «Содействие занятости населения» об удвоении числа официальных безработных.

По словам политика, в России, наоборот, увеличивается количество рабочих мест. «Все, что наши соседи (соседние страны — прим. ред.) могли сделать — они сделали, ввели санкции. Но это, наоборот, увеличило количество рабочих мест. На сегодняшний день возрождается промышленность, происходит развитие фармацевтики. На очереди — сфера услуг», — заключил депутат.

Как писало ранее «URA.RU», в госпрограмме Минтруда «Содействие занятости населения» сделали прогноз, что уровень регистрируемой безработицы может вырасти вдвое — с 0,89% до 1,9%. Речь идет о тех безработных, которые обратились в государственную службу занятости, уточняет «Пятый канал».