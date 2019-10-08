В России может удвоиться число официально безработных

Службы занятости хотят улучшить качество работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К 2022 году уровень регистрируемой безработицы может вырасти вдвое — с 0,89% до 1,9%. Такой прогноз есть в сводной информации по госпрограмме «Содействие занятости населения».

Уровень регистрируемой безработицы на языке чиновников — это доля россиян, которые обратились в государственную службу занятости. Увеличить этот показатель чиновники планируют за счет повышения качества услуг служб.

«В 16 регионах структуры уже стараются отказаться от оформления ненужных бумаг и посвящать больше времени решению главных задач. В том числе „должен быть поэтапно проработан и создан кейс различных жизненных ситуаций клиента“», — пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина в беседе с изданием пояснила, что сейчас среднее время поиска работы через биржу труда составляет больше полугода. Наиболее приемлемый срок — не больше двух месяцев. Кроме того, в службах, как правило, людям предлагают малопривлекательные вакансии, поэтому для улучшения качества работы им следует наладить обмен информацией с работодателями.