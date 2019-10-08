В мэрии Нефтеюганска проходят обыски

У силовиков появились вопросы к советнику главы Нефтеюганска Максиму Виеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Нефтеюганска работают силовики, в здании введен ограниченный режим присутствия. Об этом «URA.RU» рассказал источник в администрации города.

«Силовики говорят о том, что возбуждено уголовное дело в отношении советника главы города Максима Виера. Сейчас в администрации проводятся обыски», — сообщил инсайдер. Он также предположил, что, возможно, нынешние действия силовиков могут быть связаны с январскими обысками, которые проходили в мэрии.

Дозвониться до главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева не удалось. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области журналисту агентства сообщили, что не обладают информацией о проведении оперативных мероприятий в администрации Нефтеюганска. Ранее «URA.RU» сообщало, что мэр города едва сам не стал фигурантом уголовного дела из-за обвинений в незаконном увольнении своего заместителя Сергея Лагойды.