«Высокинский нас обманул!»: мусорный завод на границе Екатеринбурга и Сысерти включили в генплан

Мусороперерабатывающий завод попал в план города до 2035 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мусороперерабатывающий завод возле села Большое Седельниково под Екатеринбургом, против которого выступают местные жители, включен в проект Генплана Екатеринбурга. Информация об объекте содержится в приложении — «Карте планируемого размещения объектов… в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов».

«Когда мы, активисты, встречались с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, он пообещал, что объект не будет включаться в генплан без согласования с жителями, — рассказал „URA.RU“ один из активистов, выступающих против строительства мусорного полигона и завода, Константин Гребенев (см. ФОТО). — Получается, Высокинский нас обманул!»

«Генплан в том виде, в котором он сейчас представлен — рабочий документ, созданный для обсуждения с экспертами и общественностью, — заявили „URA.RU“ в мэрии Екатеринбурга. — В том числе для принятия решения о месте строительства мусороперерабатывающего завода».

Жители поселков под Екатеринбургом протестуют против возведения мусорного завода и полигона. Проект активно продвигают в органах власти его лоббисты-бизнесмены.

При этом объект попадает в защитную зону аэропорта Кольцово: птицы с мусорных куч будут угрожать безопасности полетов. 15 августа, напомним, борт «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку после попадания птиц в двигатели самолета.

По словам активистов, на встрече с ними Высокинский пообещал не включать проект в генплан без согласования с населением Фото: Константин Гребенев

И даже наложил резолюцию об этом на обращении жителей Фото: Константин Гребенев

Будущий завод виден вот на этой схеме Скришот: с сайта обсуждения.екатеринбург.рф

Малозаметным значком обозначен будущий объект — мусороперерабатывающий завод Скриншот: с сайте обсуждения.екатеринбург.рф

Место под будущий завод Скришот: maps.google.ru