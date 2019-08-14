«Поздно пить боржоми»: мусорозавод на границе Екатеринбурга и Сысерти получил «народное одобрение»

Документ обсуждался перед стартом мусорной реформы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Площадка под размещение мусорного полигона и перерабатывающего завода возле поселка Большое Седельниково под Екатеринбургом уже получила «народное одобрение». Документы об этом опубликовали в соцсетях активисты, выступающие против строительства завода. Оказывается, площадка была включена в территориальную схему обращения с отходами в Свердловской области, утвержденную в ноябре 2018 года (когда в регионе стартовала мусорная реформа).

Перед утверждением «схема» прошла общественные обсуждения, длившиеся почти полгода. «Поскольку „мусорная реформа“ утверждалась Правительством РФ», схема выставлялась на сайтах, обсуждалась везде, в том числе летом 2018 — в заксобрании региона, — вспомнил свердловский депутат Вячеслав Вегнер. — Из-за замечаний мы даже продляли обсуждения на пару месяцев. Так что, с юридической точки зрения, сейчас «поздно бить боржоми».

Жители поселков под Екатеринбургом в ответ заявляют, что их о строительстве мусорозавода рядом с их домами никто не спрашивал. «Лично я эти документы увидел первый раз, — заявил „URA.RU“ один из инициаторов протеста. — На самом деле мнением жителей никто не интересовался. И люди сейчас настроены очень критически. Ситуация взрывоопасная».

По мнению депутата Вегнера, противостоять строительству мусорного завода все-таки можно, поскольку власти не определились до конца с этим объектом. «Министр ЖКХ Николай Смирнов, отвечая на мой запрос, заявил, что решение о размещении пока не принято», — сказал Вегнер.

В четверг, 15 августа, напомним, жители активисты едут на встречу с главой Сысертского городского округа Дмитрием Нисковских (она состоится в местной администрации в 17.30). А 20 августа планы по строительству мусорозаводов в регионе обсудят депутаты свердловского заксобрания.

Согласно документу, расчетная мощность завода — 400 тысяч тонн мусора в год Фото: Вячеслав Вегнер