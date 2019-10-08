В Кремле прокомментировали слухи об уходе уральского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, второй день. Санкт-Петербург, портрет, комарова наталья
Наталья Комарова попала в число губернаторов, которым журналисты пророчат уход с должностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле не стали опровергать появившуюся в СМИ информацию о грядущей волне губернаторских отставок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с прессой сообщил «URA.RU», что ротация кадров происходит постоянно, но администрация не будет заранее анонсировать перестановки.

«Обновление корпуса наверняка будет происходить и дальше, но называть каких-то конкретных кандидатов на отставку я бы не стал», — сказал «URA.RU» Дмитрий Песков.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что во второй половине октября в отставку могут уйти девять губернаторов, в том числе, глава ХМАО Наталья Комарова. Изменения могут коснуться именно тех регионов, где в 2020 году пройдут выборы глав.

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