Девять губернаторов могут отправить в отставку Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Во второй половине октября в стране может начаться волна губернаторских отставок. В зоне риска оказались девять региональных лидеров, включая главу ХМАО Наталью Комарову. Об этом журналистам рассказали близкие к администрации президента источники.

Обновление губернаторского корпуса связано с единым днем голосования — в следующем году выборы губернаторов пройдут в 16 регионах страны. По словам источников « Коммерсанта» , высокая вероятность смены губернатора существует в Еврейской автономной области. Преемником действующего главы Александра Левинталя может стать сенатор Ростислав Гольдштейн.

Кроме того, возможную отставку прогнозируют Ивану Белозерцеву (Пензенская область), Наталье Комаровой (ХМАО), Василию Голубеву (Ростовская область), Владимиру Илюхину (Камчатский край), Михаилу Игнатьеву (Республика Чувашия), Игорю Орлову (Архангельская область), Анатолию Артамонову (Калужская область) и Сергею Левченко (Иркутская область).