Тюменцев призвали бойкотировать концерт Егора Крида

Тюменский родительский комитет призывает граждан бойкотировать концерт рэпера Егора Крида, который 19 ноября планирует выступить во Дворце спорта ХК «Рубин». Это следует из материала «Кто пойдет на Крида — тот петух», опубликованного на сайте организации.
«Надеемся, что родительская общественность сделает однозначный вывод и не допустит Крида на тюменскую сцену», — говорится в сообщении. В материале отмечается, что творчество музыканта является аморальным и в нем нет ничего «кроме пошлости, мата, гламура и пренебрежительного отношения к женщинам».
На концерте Крида стоит возрастное ограничение «12+». Однако Тюменский родительский комитет считает, что творчество музыканта нарушает закон «О защите детей от вредной информации». Член правления организации Андрей Генерозов рассказал порталу «72.RU», что уже несколько месяцев представители всероссийского родительского движения совместно со специалистами Роскомнадзора анализируют тексты исполнителя. Члены Тюменского родительского комитета намерены обращаться во все инстанции с требованием изменить возрастные ограничения на концерт Крида.
Ранее Тюменский родительский комитет выступил против концерта российского рэпера Face, чей концерт прошел в Тюмени 1 июня. Родители считают, что в репертуаре музыканта песни преимущественно про секс и алкоголь.