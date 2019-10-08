В Челябинской области сменили кураторов колоний

Определен новый созыв челябинской ОНК, которую называют кураторами колоний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общественная наблюдательная комиссия Челябинской области обновилась больше, чем наполовину. Новый состав региональных структур, которые следят за соблюдением законодательства в местах лишения свободы (ИВС, СИЗО, колонии), утвердила Общественная палата РФ, сообщили «URA.RU» в ее пресс-службе.

В челябинскую ОНК нового созыва вошло только девять человек из предыдущего состава, включая председателя Василия Катанэ. Сам он узнал о решении Общественной палаты от корреспондента «URA.RU». «Возвращаюсь из командировки в Челябинск. Компьютера нет под рукой, ничего не знаю о решении палаты, поэтому не могу прокомментировать», — сказал он. Срок их полномочий новых ОНК начнется 1 ноября.

Прошлые выборы в комиссии в 2016 году сопровождались скандалами по всей стране. Общественники тогда заявляли, что реальных борцов за права заключенных вытесняли бывшие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, экс-силовики и представители лояльных им структур.