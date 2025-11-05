«От 20 и выше»: в Челябинске квартиры на высоких этажах стоят на 44% дороже

В Челябинске самая высокая наценка за этаж в дорогих сегментах Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Челябинск лидирует в списке городов России, где самая максимальная доплата за высокий этаж. В элитных челябинских квартирах разница в стоимости квадрата на первом и последнем этажах достигает 44%. В типовых жилых комплексах разница меньше, но также ощутима, сообщается на сайте о недвижимости.

«Наценка за высокий этаж формируется за счет уникальных видовых характеристик и ограниченного предложения таких объектов. В большинстве локаций выбор не превышает 3% от всего вторичного рынка», — сообщается на сайте «Циан для профи».