«От 20 и выше»: в Челябинске квартиры на высоких этажах стоят на 44% дороже
В Челябинске самая высокая наценка за этаж в дорогих сегментах
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Челябинск лидирует в списке городов России, где самая максимальная доплата за высокий этаж. В элитных челябинских квартирах разница в стоимости квадрата на первом и последнем этажах достигает 44%. В типовых жилых комплексах разница меньше, но также ощутима, сообщается на сайте о недвижимости.
«Наценка за высокий этаж формируется за счет уникальных видовых характеристик и ограниченного предложения таких объектов. В большинстве локаций выбор не превышает 3% от всего вторичного рынка», — сообщается на сайте «Циан для профи».
Также максимальной доплаты за «высоту» требуют продавцы жилой недвижимости в Саратове. Там разница в цене квадратного метра в высотных ЖК достигает 42%. При этом Санкт-Петербург — единственный город в России, где цены на высокие этажи ниже. Дело в том, что в городе действуют ограничения на строительство. Как результат — высокие здания строят на окраинах, соответственно, там более дешевое жилье.
