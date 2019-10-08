Кремль жестко ответил Лукашенко на слова о роли России в конфликте в Донбассе

В Кремле заявление Александра Лукашенко не заявили Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Урегулированию конфликта в Донбассе могут способствовать тесные переговоры России и Украины. С таким мнением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». На его заявление уже отреагировал Кремль.

Лукашенко отметил, что не следует говорить, что проблема Донбасса не является проблемой Украины и России, и заявил, что это вопрос договоренностей. «Важно, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и приняли решение», — цитирует лидера Белоруссии RNS .

При этом президент Белоруссии обратил внимание на недостаточную помощь Европы в данном вопросе, назвав действенное участие в урегулировании конфликта в Украине экзаменом для Европы. Также Лукашенко вновь высказался о необходимости привлечения США к украинской проблеме и упрекнул президента США Дональда Трампа за его заявления о том, что в урегулировании конфликта Европа не делает ничего.

В ответ на заявление лидера Белоруссии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеской отметил, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия, в свою очередь, не являлась и не будет являться его стороной. По словам Пескова, сейчас важно помочь Украине «справиться с проблемой юго-востока» и определиться, кто «готов выполнять взятые на себя обязательства».