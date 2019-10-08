Пермские депутаты определили размер «карманных расходов» нового спикера и оставили это в тайне

По 10 тысяч рублей в месяц на «карманные расходы» спикеру предложил платить глава Пермского района Александр Кузнецов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутаты Пермского муниципального района разрешили тратить новоизбранному председателю земского собрания Николаю Коцофану десять тысяч рублей в месяц и никак не отчитываться за эти деньги. Соответствующее решение депутаты приняли на прошедшем заседании, но не стали его публиковать на официальном сайте представительного органа.

«Председателю Земского Собрания, осуществляющему депутатскую деятельность на непостоянной основе, возмещать расходы, связанные с депутатской деятельностью, в сумме 10000 рублей ежемесячно без предъявления подтверждающих документов», — сказано в тексте принятого документа (копия есть в распоряжении «URA.RU»).

Представитель земского собрания в беседе с корреспондентом «URA.RU» пояснил, что данное решение не подлежит публикации. «Оно не подлежит опубликованию. Там же не прописано „опубликовать“ и „вступает в силу с момента официального опубликования“. Это не нормативный документ», — сообщили «URA.RU» в земском собрании.

«URA.RU» рассказывало, что кандидатуру Николая Коцофана поддержало 15 из 15 депутатов. Выборы в Пермском муниципальном районе прошли в единый день голосования 8 сентября.