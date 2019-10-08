Медработники заявили, что будут до последнего выполнять профессиональный долг (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники филиала Курганского областного противотуберкулезного диспансера (КОПТД) в поселке Чернавский, который намерены закрыть власти Зауралья, отказываются покидать медучреждение. Об этом они заявили «Альянсу Врачей», представители которого приехали в Курган поддержать коллег.

«Мы не оставим это здание ни при каких условиях. Мы должны выполнять свой профессиональный долг», — заявили медработники в видеозаписи, опубликованной в группе «Альянс Врачей» в соцсети «ВКонтакте». Такое решение они приняли несмотря на то, что в здании уже отключено отопление и водоснабжение, а обогреваться приходится при помощи печей.

Сотрудники рассказали, что отделение КОПТД готовится к закрытию под предлогом длительного ремонта, однако это приведет к неблагоприятным последствиям: все пациенты, которые сейчас проживают в лесу вдали от крупных населенных пунктов, «пойдут в город» и смогут заразить местное население. Кроме того, многие жители Чернавского останутся без работы.

Главврач КОПТД Юлиана Просвирнина заявила «Альянсу Врачей», что не все сотрудники против закрытия, им предложено перевестись на другую работу. «Мы гарантируем сохранение размера заработной платы», — заверила она. Сами работники при этом отмечают, что отказываются от этих предложений из-за отсутствия транспортного сообщения.

Ранее в департаменте здравоохранения заявляли, что тубдиспансер в поселке Чернавский не ликвидируют, а закрывают на ремонт. Его сотрудникам гарантировали работу в Кургане, расположенном в 20 км от поселка. «Альянс Врачей» намерен 14 октября провести в Кургане пресс-конференцию, на которую пригласили врачей и представителей департамента, чтобы они могли публично обсудить ситуацию в КОПТД.