На Урале владельца иномарки с «красивым» номером напугали бомбой

Бомба оказалась муляжом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более часа екатеринбургские саперы из предприятия «Урал-Вымпел» проверяли автомобиль на стоянке у дома на улице Инженерная, 45. К днищу машины был прикреплен предмет, похожий на бомбу, сообщил «URA.RU» очевидец.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых успокоил жителей микрорайона Химмаш, что найденный муляж безопасен. «В дежурную часть регионального полицейского главка обратился мужчина и сообщил о подозрительном предмете, прикрепленном к его машине Ford Explorer с непростым номером. Машина оформлена на его жену, но ездит на автомобиле сам мужчина. Личность заявителя сразу „пробили“. Как он и сам сообщил — временно неработающий местный житель по имени Рустам 1980 г. р.», — рассказал Валерий Горелых.

В целях безопасности территория возле дома была оцеплена полицейскими из ППС, ДПС и службы участковых. Вызвали саперов. «При тщательной проверке саперы установили безопасность предмета. Из версий, которые лежат на поверхности, это чья-то глупая шутка. Более точно на этот вопрос ответят оперативники уголовного розыска по итогам проверки», — добавил Горелых.