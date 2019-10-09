Власти Ямала отдали миллионы с важного проекта на разведение рыб

Власти Ямала выделили 75 млн на строительство рыбоводного завода Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство Ямала выделило 74,1 млн рублей на строительство рыбоводного завода на реке Собь. Средства были взяты с части запланированных субсидий на возмещение затрат по созданию железнодорожной линии «Бованенково — Сабетта» («СШХ-2»). Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.

«Правительство ЯНАО постановляет департаменту экономики предоставить субсидию в сумме 74 млн рублей региональному инновационно-инвестиционному фонду „ЯМАЛ“ на финансирование затрат, связанных с расходами по строительству объекта „Рыбоводный завод на реке Собь ЯНАО“», — говорится в документе.

Рыбоводный завод создается для воспроизводства рыбы ценных пород — сиговых рыб. В 2015 году власти уже выделяли 75 млн рублей.

Проект «Северный широтный ход-2» предполагает строительство железнодорожной ветки Бованенково — Сабетта, которая объединит Северную и Свердловскую железные дороги в единую сеть. Недавно правительство ЯНАО и подрядчик — группа компаний «ВИС» — расторгли концессионное соглашение на строительство проекта из-за того, что окружным властям может не хватить средств для его реализации. Проект передан на федеральный уровень.