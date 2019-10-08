Жители центра Екатеринбурга остались без горячей воды и отопления

Жители нескольких домов в центре Екатеринбурга остались без горячей воды и отопления. Об этом «URA.RU» сообщили читатели.
Без отопления и горячей воды остались дома, расположенные в районе улиц Шевченко, Луначарского и Кузнечной. Как сообщили жителям этих домов в управляющей компании, причиной отключения воды стал прорыв на десятом участке теплосети. Виновниками аварии в управляющей компании назвали Екатеринбургскую теплосетевую компанию.
При этом в Екатеринбургской теплосетевой компании «URA.RU» сообщили, что вопросы следует задавать управляющей компании. «Жителям домов, оставшихся без горячей воды и отопления, следует обратиться в свои управляющие компании. Если отключение произошло из-за ремонта, в УК им назовут все точные сроки», — сказала «URA.RU» пресс-секретарь Екатеринбургской теплосетевой компании Светлана Тимченко.
Ранее в Екатеринбурге на месяц было закрыто движение по мосту, расположенном на улице Шевченко. Известно, что перекрытие магистрали было связано с проведением работ по замене труб, по которым в жилые дома и социальные учреждения поступает горячая вода.