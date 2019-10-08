В мебельном центре Екатеринбурга на малыша свалился шкаф

Из торгового центра малыша с травмами увезли в больницу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге следователи проводят проверку в мебельном центре, где на двухлетнего мальчика рухнул шкаф. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, сейчас выясняются все обстоятельства ЧП.

ЧП в торговом центре случилось днем. 8 октября. Малыш сильно травмировался. Следствие намерено выяснить тяжесть вреда, причинённого ребенку. «Организовано проведение доследственной проверки на предмет выявления в ситуации возможных признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — уточнили в СКР.

Травмированного ребенка доставили в больницу: у мальчика рассечена губа, сломан нос и закрытая черепно-мозговая травма, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Лампа». Продавцы торгового центра уверяют, что мальчик вел себя очень активно: «бегал постоянно по залу». Как только его мама на минуту отвлеклась, ребенок подошел к шкафу, который упал прямо на него.