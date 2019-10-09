Мэр из ХМАО нарвался на протест прокуратуры за свои действия

Прокуратуре пришлось указать главе Сургутского района Андрею Трубецкому на ошибки в программе переселения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура выразила протест главе Сургутского района Андрею Трубецкому за условия муниципальной программы переселения из аварийного жилья. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«В документе был найден ряд нестыковок и неточных формулировок. Например, на аварийное жилье не производится расчет по капремонту. А в администрации от людей требовали предоставление справок. Кроме того, в участии в программе было отказано людям с судебными решениями. Но не было уточнено, о чем именно идет речь, и так далее. Протест был отправлен главе Сургутского района», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В районной мэрии журналисту агентства заявили, что приняли к сведению протест прокуратуры. Что, впрочем, не убавило количество вопросов к этому документу. Адвокат Владимир Яремаченко в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил, что намерен выяснить позицию контрольно-счетной палаты относительно расходования бюджетных средств на программу переселения.

«Чиновники используют следующую схему: муниципалитет приобретает для переселенцев новые квартиры и по договору мены передает его гражданам. Взамен получает аварийное жильё, впоследствии подлежащее сносу. Участники программы выплачивают разницу между стоимостью квартиры в новом доме и той, что принадлежала им ранее. Но получается, что стоимость квартиры в аварийном доме, полученной по договору мены муниципалитетом, бюджету района не компенсируется никем. А чиновники, по-видимому, за счет бюджета еще и сносят ветхие деревяшки. У меня есть сомнения, что эта программа соответствует бюджетному законодательству, поскольку непонятны основания для расходования средств», — считает Яремаченко.

Ранее «URA.RU» сообщало о претензиях югорского УФАС к мэрии Сургутского района за условия приобретения жилья для льготников. Теперь это разбирательство дошло до арбитражного суда ХМАО.