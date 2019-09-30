Югорских чиновников обвинили в лоббировании интересов конкретного застройщика

Финальную точку в споре поставит арбитражный суд ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В арбитражном суде ХМАО первого октября начинает разбираться претензия УФАС Югры к администрации Сургутского района из-за контрактов на приобретение жилья для льготников в поселке Белый Яр. Информация об этом содержится в картотеке дел арбитража.

В антимонопольной службе Югры считают, что мэрия специально составила такие требования к конкурсной документации, чтобы победителем аукциона стала конкретная фирма. Речь идет про ООО «УК» «Центр менеджмент». «Кроме того, администрация укрупнила лоты. То есть, в одном контракте были квартиры разной площади и количества комнат, что сузило число потенциальных участников торгов. А ведь чем больше желающих, тем ниже цена квартир. Соответственно, при наличии экономии бюджетных средств, их можно было бы вновь направить на покупку жилья», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе администрации Сургутского района ограничились лишь подтверждением даты начала судебного разбирательства. Ранее в мэрии опровергали составление техзадания под конкретного победителя аукциона. URA.RU также сообщало, что и прокуратура упрекала чиновников из Сургутского района в неэффективном расходовании бюджетных средств при покупке жилья для льготников.