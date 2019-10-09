08 октября 2019

Близкие Заворотнюк отказались считать ее выписку хорошей новостью

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Друзья Анастасии Заворотнюк не уверены, что ее выписка означает улучшенияФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из частной клиники не является хорошей новостью. Такое мнение журналистам анонимно озвучил один из друзей артистки.

«О чем рассказать, о выписке? Извините, без подробностей. Но вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей», — заявил в разговоре с «Комсомольской правдой» приятель Заворотнюк.

Ранее сообщалось, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» выписали из московского медучреждения в субботу. По данным СМИ, она проходила в клинике лечение под вымышленной фамилией и с другой датой рождения.

Заворотнюк находилась в данном медицинском учреждении около месяца. 13 сентября ее перевели в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Ранее у артистки был диагностирован рак головного мозга, однако родные актрисы и сама Заворотнюк воздерживаются от официальных комментариев, передают «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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