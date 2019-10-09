Мэр Екатеринбурга предупредил о провокациях перед опросом по храму

По словам Александра Высокинского, есть те, хочет дискредитировать опрос заранее Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Общегородской опрос по месту строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге пытаются заранее дискредитировать с помощью «обезличенных провокаций». Об этом в своем обращении к горожанам заявил мэр города Александр Высокинский.

«История выбора места под застройку главного кафедрального собора города непростая. Поэтому есть и те, кто хотел бы повлиять на восприятие горожанами опроса, заранее объявив его „нелегитимным“ или „не имеющим значения“», — говорится в обращении главы города, опубликованном на официальном сайте администрации. По словам Высокинского, с помощью таких провокаций их авторы пытаются манипулировать общественным мнением и подорвать доверие к опросу.

«Не скрою, есть несколько случаев, когда ряд директоров учреждений решил „проявить инициативу“ и по старой привычке „привести людей“. Мы с этим жёстко разбираемся», — отметил мэр Екатеринбурга. Он добавил, что мэрия открыла горячую линию по опросу, куда можно сообщить о подобных прецедентах. Высокинский призвал жителей города прийти и отдать свой голос за одну из площадок: «Давайте вместе решим, каким встретит Екатеринбург свой 300-летний юбилей».

Общегородской опрос пройдет в Екатеринбурге 13 октября на 51 опросном пункте. Горожанам на выбор предлагаются две площадки для строительства нового собора — на месте бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 и за Макаровским мостом.