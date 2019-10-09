На видеозаписи санитар морга подтверждает связь с местной ритуальной службой Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ) Югорска якобы берут оплату за бесплатные услуги по подготовке тела к погребению. Об этом «URA.RU» рассказал житель Югорска Иван Солдатов.

«Это происходит постоянно, поставлено на поток. За обмывание тела, транспортировку и простой гроб деньги брать не вправе, это бесплатная услуга, но не в Югорске», — добавил Солдатов.

В доказательство своих слов мужчина прислал видеозапись, на которой видно, как санитар БСМЭ Анна Полак после получения денег рассуждает вслух о том, как выдать чек, который потребовал родственник умершего. «У нас с чеками напряженка. Позвонить в „Милосердие“… Оставьте мне свой телефон, я вам перезвоню в течение часа», — говорит Полак.

Компанию «Милосердие» в которую якобы собралась звонить Полак, уже неоднократно обвиняли в коррупционном сговоре с БСМЭ. Источник агентства ранее заявил, что работники учреждения за деньги передают сотрудникам похоронного дома «Милосердие» персональные данные умерших и контакты родственников, чтобы ритуальщики связывались с людьми и предлагали свои услуги. При этом руководитель похоронного бюро «Милосердие» Владимир Кармацких отрицает какую-либо связь с БСМЭ. Делает это и и. о. руководителя «Бюро судебно-медицинской экспертизы» ХМАО Павел Мисников, заявляя, что если нарушения есть, то в них должны разбираться правоохранители.