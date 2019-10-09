Российским туристам предложили альтернативу Турции

Турецкие отели закрыли продажи из-за наплыва туристов Фото: Нина Калинина © URA.RU

Россияне могут отправиться на Кипр и в Балканские страны вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса. Такое предложение озвучил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Все Средиземноморье, если сравнивать с Турцией, оно и по погоде, и по инфраструктуре, да и по цене сравнимо», — сказал специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва». Лучшими вариантами, по мнению Барзыкина, являются Кипр, Балканские страны, Италия и Греция, а также Доминикана и Юго-Восточная Азия, пишут «Невские новости».

Ранее туроператоры сообщили о возросшей популярности турецких курортов в этом октябре. Из-за слишком высокого спроса отели в Турции приостановили свои продажи из-за слишком высокого спроса, передает «Утро.ру». Рост спроса на туры в Анталью в этом году вырос на 5-20%.