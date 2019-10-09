«Уральские пельмени» не взяли Юлию Михалкову в новое шоу. ФОТО

В сентябре стало известно, что Юлия Михалкова переехала в Москву Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

«Уральские пельмени» снова выступят в Екатеринбурге без Юлии Михалковой. Читатели «URA.RU» заметили, что звезды коллектива нет на афишах нового шоу юмористов «Чем торт не шутит», премьера которого назначена на 11 октября.

На сайте «Уральских пельменей» говорится, что новое шоу будет посвящено различным особенностям праздников: «Он бывает семейным и корпоративным, всероссийским. На нем правит и наживается тамада. День рождения, это грустный он. Если ты его не помнишь, значит он удался». К афише прикреплена фотография коллектива, на нем изображены все артисты «Уральских пельменей», в том числе «отколовшиеся» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников, но нет Юлии Михалковой.

Источник «URA.RU» в коллективе сообщил, что Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей»: «Отказ Михалковой от гастролей вызвал сильное недовольство в команде, артисты решили дать дорогу другим участникам». При этом на странице в Instagram у юмористки до сих пор стоит статус: «Актриса и автор шоу „Уральские Пельмени“». Журналист «URA.RU» обратился за комментарием к директору коллектива Евгению Орлову, но тот пока не ответил на вопросы. Дозвониться до Юлии Михалковой не удалось.

В сентябре Юлия Михалкова уже пропускала концерт в Екатеринбурге. Тогда «URA.RU» стало известно, что актриса, экс-кандидат в Госдуму от Свердловской области переехала жить в Москву.

На афише представлены все артисты коллектива кроме Юлии Михалковой Фото: скрин сайта «Уральских пельменей»

«Раскол» в «Уральских пельменях» случился в 2018 году. Тогда Андрей Рожков и Вячеслав Мясников отказались гастролировать с коллективом, но продолжили участвовать в концертах в Екатеринбурге и в Москве, а также в телесъемках для СТС. Позднее Юлия Михалкова перестала гастролировать с командой на аналогичных условиях, так как не захотела выбирать сторону в «расколовшейся» команде.