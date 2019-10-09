В Челябинске прогремело несколько мощных взрывов

Силовики отказываются комментировать информацию о произошедшем (фото из архивов) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Жителей микрорайона Чурилово в Челябинске утром 9 октября напугала серия мощных взрывов. Об этом они сообщили в соцсетях и журналистам

«Все началось около 10:00 или чуть позже. Грохнуло первый раз, потом — минут через семь — опять. И так несколько раз подряд», — рассказал читатель «URA.RU». «Взрывы такие сильные! Кто-то знает, что происходит?» — спрашивают участники паблика «[В] Чурилово | Челябинск» в «ВК». «На Зальцмана дома ощущается даже. Страшно так», — пишет пользователь Анастасия Иванова. «Первый раз услышала, думала, показалось, но вот уже третий, и прямо не по себе, хоть я и не паникер», — пишет Екатерина Гусельникова. «Машины аж во дворах вздрагивают, что хотят, то и творят. Дети ревут, спрашивают, что это такое», — возмущается Любовь Пестерева. «В Потанино на полигоне стреляют с гранатомётов», — утверждает Олеся Маликова.

«Наши сотрудники выезжали по сигналу на место, но никаких инцидентов зафиксировано не было. За более подробной информацией вам следует обращаться в пресс-службу Росгвардии», — заявили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. В региональном ГУ МЧС отказались от комментариев: «Это не наша подведомственность, обращайтесь в Росгвардию».

Там, в свою очередь, заявили, что ее сотрудники непричастны к произошедшему. «У нас действительно есть полигон в Потанино, но он достаточно удален от Чурилово, и там ничего не взрывали. Выстрелы же из автоматов нельзя принять за взрывы, более того, на таком расстоянии они просто не слышны», — заявили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.