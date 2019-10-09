Прокуратура высказала первую претензию новому главе Челябинска

Столь идеально разметка выполнена далеко не на всех челябинских улицах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура вынесла первое предписание новому главе областного Челябинска Наталье Котовой, сообщили «URA.RU» в пресс-службе надзорного ведомства. Поводом стало отсутствие разметки на восьми магистралях областного центра.

В ходе проверки материалов ГИБДД прокуратура Челябинска установила, что на улицах Южный Бульвар, Пограничной, Первого спутника, автодороге Меридиан — Новороссийской, Камышовой и нескольких других нет горизонтальной разметки. «Несоблюдение требований национальных стандартов ущемляет права, ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, так как не обеспечивается должный уровень безопасности дорожного движения, — пояснили в пресс-службе прокуратуры области. — Врио главы города Челябинска внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении».

«Пока представление в мэрию не поступило», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов.